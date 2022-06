Così il sindaco uscente, ricandidatosi alla carica di primo cittadino con la lista “Il Sole" riassume

“Alcuni fanno molto rumore per nulla, per noi contano i fatti” – così il sindaco uscente Francesco Urciuoli, ricandidatosi alla carica di primo cittadino con la lista “Il Sole” per il Comune di Santo Stefano del Sole, riassume quello che è stato fatto negli ultimi anni.

“La pandemia ha rallentato, se non addirittura, bloccato alcune amministrazioni che si sono trovate impreparate dinanzi una situazione completamente inedita; noi, invece, tra le difficoltà della circostanza, abbiamo continuato a lavorare per il bene della città e delle persone. La gestione della situazione pandemica è stata attenta, coscienziosa e diligente: abbiamo affrontato i mesi più duri senza allarmismi, ma facendo sentire ai cittadini che l’amministrazione era profondamente coinvolta e presente nella vita di chi aveva bisogno di aiuto.”

Un bilancio positivo, dunque, quello che riassume i cinque anni di amministrazione Urciuoli. Le promesse fatte nel corso delle precedenti elezioni sono state ampiamente rispettate sia in termini effettivi e tangibili come, ad esempio, il progetto di ampliamento del cimitero comunale, che è tutt’ora in esecuzione e in fase di conclusione, sia in termini legali e amministrativi.

“I tanti contenziosi aperti sono stati finalmente chiusi, motivo per cui” – afferma ancora Urciuoli – “con grande orgoglio possiamo dire di aver consegnato ai cittadini, alla fine di questi anni, una città virtuosa, priva di debiti e pronta ad accogliere le sfide e le opportunità del PNRR.”

Sono solide, dunque, le basi su cui Urciuoli fa leva: una grande esperienza, passione politica, profonda conoscenza della sua città, delle sue dinamiche e delle sue tradizioni e una squadra variegata, ricca di personalità e professionisti impegnati nella vita pubblica e pronti a lavorare per il bene comune di Santo Stefano del Sole.

I candidati della lista “Il Sole” avranno modo di raccontare i loro obiettivi per la città in occasione del primo comizio che si terrà venerdì 3, dalle ore 21:30 alle 22:30, come da tradizione, in Via Vito Fiore a Santo Stefano del Sole.