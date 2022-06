Appello della CA.DA.PA.

Avellino – CA.DA.PA. Comitato antispecista difesa animali protezione ambiente la quale è impegnata nella raccolta firme riguardante le due Proposte di Legge di Iniziativa Popolare per raccogliere le firme e proporre al Parlamento Italiano di vietare l’attività venatoria e il trasporto delle vetture a trazione animale in tutto il territorio Nazionale depositate in Cassazione e sostenuta ad Avellino da In ricordo di Lacuna, ricerca volontari e volontarie per i banchetti di raccolta firme organizzati nella città di Avellino, i quali si occuperanno semplicemente di invitare i cittadini ad avvicinarsi al banchetto a firmare.

“Fare volontariato è importante, a qualunque età – ci dice la referente Sara Spiniello, la quale aggiunge – cerchiamo persone volenterose le quali abbiamo una forte motivazione nell’aiutare i nostri fratelli animali, i quali non hanno voce. Voglio rivolgermi in particolar modo ai giovani e ai giovanissimi: essere presenti ai nostri banchetti è una piccola ma importante occasione per mettersi alla prova e per sviluppare ulteriormente le proprie capacità e volontà oltre ad apprendere delle nuove competenze. Per questo mi auguro che più persone di Avellino possano unirsi a noi. Basta anche solo un’ora di disponibilità per essere utili alla raccolta, l’importante è coglierne appieno l’importanza è farlo con impegno e con opera umanitaria. Quell’ora, dunque, deve essere svolta con il cuore, slegata da qualsiasi altro interesse, per compiere solo un pò di bene“.

Se qualcuno ha una spinta interiore che porti ad aiutare questo è il bene. Per informazioni contattare il 346 82 52 641 (solo telefonate con il numero visibile).