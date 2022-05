Viaggio nel rock australiano e neozelandese

Avellino – Venerdì 3 giugno, nella splendida location di villa Amendola, il giornalista musicale, autore e conduttore radiofonico romano presenterà il suo ultimo lavoro edito da Crac e discuterà sullo stato dell’arte dell’editoria musicale in Italia. Durante l’evento organizzato da Lello Pulzone e Luca Caserta, spazio anche per un dj set curato da Vinyl Gianpy tutti incentrati sulle note provenienti dal nuovissimo continente

La splendida location di villa Amendola tornerà a vibrare sulle note del rock australiano e neozelandese degli anni ’80 con un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica

Venerdì 3 giugno, alle ore 18, Fitz, l’associazione culturale promozione eventi di Lello Pulzone e Luca Caserta, aprirà le porte della villa e dell’Orto botanico di via dei Due Principati a Federico Guglielmi, giornalista musicale, ideatore, redattore, direttore, delle più importanti riviste di settore negli ultimi 40 anni, ma anche autore e conduttore radiofonico per la RAI per presentare al pubblico avellinese il suo ultimo lavoro “Be my guru”, volume edito da Crac Edizioni, che raccoglie una nutrita antologia di articoli pubblicati nel corso degli anni che hanno contribuito in maniera decisiva a sostenere il fenomeno musicale australiano e neozelandese anche alle nostre latitudini.

«Dopo due anni in cui la nostra socialità è stata condizionata dalle restrizioni legate alla Pandemia, ripartiamo da Villa Amendola portando ad Avellino uno dei più importanti cultori della musica rock internazionale come Federico Guglielmi. Con lui e con il tappeto sonoro affidato a Gianpietro Verosimile faremo vibrare le pareti dell’edificio di via Due Principati sulle note dei grandi gruppi della scena australiano e neozelandese degli anni ’80 per regalare ai cultori della musica un evento fuori dal comune» spiegano i fondatori dell’Associazione FITZ, Lello Pulzone e Luca Caserta

La presentazione dell’ultimo libro di Guglielmi sarà l’occasione di dialogare sullo stato dell’arte dell’editoria musicale in Italia e del variegato mondo della radiofonia nostrana.

Ad impreziosire l’evento, patrocinato dal Comune di Avellino, ci sarà il dj set curato da Vinyl Gianpy, che accompagnerà gli interventi di Federico Guiglieli con una colonna sonora composta dai vinili dei principali gruppi della scena rock del nuovissimo continente come i Birthday Party, Hoodoo Gurus, Died Pretty, Celibate Rifles, Scientists, Stems, Go-Betweens, Chills, Clean, Verlaines e Tall Dwarfs.

Per ulteriori informazioni sull’evento di venerdì 3 giugno è possibile contattare Raffaele Pulzone al numero 333.3587709 e Luca Caserta al numero 327.8811029.