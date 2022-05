L'appuntamento domenica 29 maggio, ore 17.00, presso il Museo archeologico di Carife

L’associazione Pabulum nasce nel 2015 per volontà di Katya Tarantino, Giulia Corrado e Graziella Di Grezia. Le tre professioniste Irpine decidono di mettere in campo competenza, capacità ed impegno per la promozione della cultura e della salute. L’impegno dell’Associazione è volto ad incentivare una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione del cittadino nelle scelte terapeutiche da effettuare, per mantenere o ritrovare uno stato di benessere e di salute, ponendo in primo piano la qualità della vita. Domenica 29 maggio 2022 alle ore 17:00 si festeggia il settimo anniversario dell’Associazione Pabulum presso il Museo Archeologico di Carife. Un’occasione importante per fare il punto della situazione di quanto è stato fatto e di quanto c’è ancora da fare.

«Sono onorata di presiedere l’Associazione – afferma la dott.ssa Katya Tarantino, Presidente Associazione Pabulum – lodevole è la sua missione principale, la promozione e la diffusione della cultura della prevenzione attraverso iniziative di tipo sanitario, culturale, educativo e scientifico. Gli anni precedenti sono stati di intensa attività di volontariato nella promozione della salute e della cultura alimentare mediterranea. Tutte le nostre iniziative sono state possibili grazie al prezioso supporto delle socie fondatrici Graziella Di Grezia e Giulia Corrado e di professionisti ed aziende che hanno messo sempre a disposizione tempo, lavoro, menti e prodotti. C’è sicuramente molto ancora da realizzare.»

Il pomeriggio culturale inizia alle ore 17 con il reading poetico “viaggio tra vicoli e poesie” moderato da Giuseppe Vetromile. Alle ore 18 è prevista una visita al Museo Archologico di Carife. In seguito ai saluti di Antonio Manzi, Sindaco di Carife, Flavio Castaldo, Direttore Museo Archeologico di Carife e Graziella Di Grezia, socia fondatrice dell’Associazione Pabulum, si tiene la presentazione dell’antologia “Occhi indiscreti su Napoli” a cura del Circolo Letterario Anastasiano. L’antologia raccoglie brevi testi di narrativa e di poesia ispirati ad immagini, panorami, luoghi e personaggi della Napoli attuale. Gli Autori, in totale 26, si sono infatti riferiti, per i loro elaborati originali, ad altrettante foto della città, scattate da Nunzio Di Bernardo. Durante il pomeriggio culturale viene presentato, da Katya Tarantino e Davide Cuorvo, il bando della V edizione del Premio Nazionale Pabulum. È previsto l’intervento del dott. Antonio Limone, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e Presidente Onorario del Premio. L’iniziativa termina con i saluti di Giulia Corrado.

Per info: associazionepabulum@gmail.com. Facebook: “Associazione Pabulum”.

Ingresso libero.