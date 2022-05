Al via il weekend della storia della motoristica, targato A1Expò

Appuntamento di prestigio al Polo Fieristico A1Expò con la III Edizione di Mostra Scambio, in programma in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud), sabato 28 maggio dalle 8:30 alle 18:00 e domenica 29 maggio dalle 8:30 alle 17:00.

Mostra Scambio è una fiera trasversale, dedicata a collezionisti, restauratori, professionisti del settore, amanti del vintage motoristico, ma anche ad appassionati e curiosi.

“La nostra mission – afferma Antimo Caturano, Presidente del Polo Fieristico A1Expò – consiste nel rendere la manifestazione dinamica, mantenendo l’originalità dell’evento, ma nello stesso tempo mai banale né monotona; infatti – precisa Caturano – il museo quest’anno sarà curato dal club Semplicemente Alfisti che porteranno in dote a Mostra Scambio dei fantastici veicoli che hanno fatto la storia dell’Alfa Romeo. Inoltre, ci saranno tanti espositori nuovi che amplieranno la proposta e l’offerta in fiera rendendola sempre nuova ed esclusiva. Tra le novità, la prestigiosa adesione del Moto Club 032 di Santa Maria Capua Vetere, fondato nel 1932, pilastro storico del nostro territorio.”

Sotto i riflettori di questo esordio primaverile di Mostra Scambio, il 90esimo anniversario della Fiat Balilla che il Camec di Santa Maria Capua Vetere esporrà con 2 modelli tirati a lucido per l’occasione.

Presentata nel 1932 e battezzata Balilla, la Fiat “508” è stata la più popolare vettura utilitaria dell’epoca, modernissima e al tempo stesso semplice nell’impostazione meccanica (motore a 4 cilindri di meno di un litro, a valvole laterali, cambio a tre marce) ma già con i freni a comando idraulico.

“90 anni e non sentirli. – dichiara Marco Giannubilo, Presidente del Club Auto Motoveicoli d’Epoca Campano, federato ASI – La Balilla è un’auto di straordinaria classe ed eleganza, vero e proprio orgoglio di un made in Italy che continua ad affascinare e che, in termini di stile, continua a dare lezioni. Mostra Scambio Caserta è la vetrina ideale per prestigio e per ovvie motivazioni geografiche che ci consentono di celebrare la vettura come merita.”

Confermano la presenza i pilastri della manifestazione: il Fiat 500 Club Italia, il Vespa Club d’Italia, Mito Delta Club e Classic Club Italia.

“La nostra conferma a Mostra Scambio – dichiara il Presidente Domenico Filippella – è naturale per un motivo geografico in quanto Caserta è un territorio che merita la nostra presenza e noi siamo orgogliosi di rappresentare il Fiat 500 Club Italia anche all’ombra della Reggia Vanvitelliana. Ma la nostra presenza è anche doverosa nei confronti degli iscritti al club che hanno così l’occasione per condividere con tutti la loro passione”.

Gli fa eco Vincenzo D’Angelo, il Presidente della 2 ruote più amata d’Italia che afferma: “Ringraziamo come sempre il Presidente del Polo Fieristico A1Expò, dott. Antimo Caturano, perché se a Caserta c’è un evento per noi appassionati di auto e moto d’epoca, il merito è senz’altro suo. Come Vespa Club di Maddaloni porteremo all’A1Expò una bella rappresentanza di veicoli che documenta concretamente l’evoluzione della Vespa, icona italiana di immenso stile ed inconfondibile vanto Nazionale.”

Altra conferma fondamentale per la manifestazione, quella di ACAMDE (Amici di Caserta Auto e Moto D’Epoca).

“Ringraziamo l’organizzazione per l’invito e avvaloriamo la nostra presenza a Mostra Scambio con una proposta di veicoli da collezione di ottimo valore – ribadisce Jacopo Vitale, Vicepresidente del Club per gli eventi – per far rivivere ricordi e far conoscere la storia delle singole autovetture e ciclomotori. A Mostra Scambio, inoltre, ufficializzeremo le date dei prossimi appuntamenti che ci vedranno coinvolti per la prossima estate.”

Non poteva mancare il Mito Delta Club, che la scorsa edizione ha dato vita ad un magnifico museo riservato alla passione integrale per la casa automobilistica italiana.

“Ancora una volta presenti – ci racconta Domenico Pirozzi, responsabile del Club – ben lieti di dare il nostro piccolo contributo ad una manifestazione che, nata bene e cresce sempre meglio. Non vediamo l’ora di tornare a respirare la magica atmosfera che questo evento sa regalare a tutti i partecipanti e ai visitatori, che si preannunciano numerosissimi. Vi aspettiamo al nostro stand, per un buon caffè e per condividere con voi la nostra grande passione per il mito integrale”.

Non ci resta dunque che recarci al Polo Fieristico A1Expò, templio degli eventi casertani, e mettere in moto la macchina del tempo per un viaggio senza età.