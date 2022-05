L'evento sabato 28 maggio dalle 18.00 alle 20.00

L’associazione animalista In ricordo di Lacuna lancia l’evento di sensibilizzazione denominato “I bambini disegnano gli animali” ed invita tutti i bambini a recarsi presso il banchetto allestito a C.So Vittorio Emanuele sabato 28 maggio dalle ore 18:00 alle ore 20:00 per portare un disegno riguardante gli animali. Il disegno nei bambini si sa è spontaneo e tutti i bambini, sin da piccoli, amano gli animali.

«L’iniziativa è finalizzata alla sensibilizzazione verso gli animali e i bambini di oggi saranno gli adulti del domani proprio per questo dobbiamo rivolgerci a loro e coinvolgerli anche attraverso una piccola e semplice iniziativa così come questi di disegnare gli animali, affinchè possiamo sperare in un futuro migliore per gli animali» ci dice la referente Sara Spiniello.