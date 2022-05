Solofra – Le aree gioco diventano inclusive

Il Comune di Solofra, tramite avviso, comunica che:

Sono terminati i lavori alle aree gioco di Piazza Umberto I “Giardini Sant’Agostino” e di Piazza Marello, adiacenti alla chiesa di San Domenico. In entrambe le aree sono state installate attrezzature ludiche per i bambini con disabilità motorie.

Per i giardini di Piazza Umberto I, dopo il primo intervento del 2021, sono terminati i lavori annunciati dall’Assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità Alba Maffei per l’installazione di attrezzature ludiche per bambini con disabilità motorie. L’intervento di manutenzione straordinaria restituisce alla città un’area gioco con pavimentazione antitrauma più fruibile e piacevole, ma anche più sicura ed inclusiva per tutti i bambini.

Mentre i giardini di Piazza Marello sono stati resi più inclusivi grazie all’installazione di una giostrina girevole ed un gioco tris accessibili e fruibili anche dai bambini con disabilità motorie.