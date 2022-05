Si discuterà dell'organizzazione di eventi green e sostenibili

Si incontreranno ad Avellino, giovedì 19 maggio e venerdì 20 maggio, le 7 città italiane partner della National Practice Transfer Initiative, la rete italiana di trasferimento di buone pratiche URBACT coordinata dall’ANCI in qualità di Punto nazionale del programma.

Gli obiettivi principali del MEETING Avellino 19-21 maggio 2022 saranno l’utilizzo di strumenti partecipativi per strategie e soluzioni per l’organizzazione di eventi green e sostenibili, la conoscenza delle altre città per scambiarsi esperienze sull’organizzazione di eventi sostenibili e, infine, conoscere la città di Avellino, l’U.L.G. e la cultura avellinese.

Coinvolti i comuni di Siena, Sestri Levante, Cuneo, Ferrara, Rovereto, Avellino e Corigliano-Rossano. Protagonisti della tre giorni, oltre ai comuni partecipanti e ai referenti Anci, vi saranno i referenti di Procida Capitale della Cultura 2022, referenti dell’evento musicale Sponz Fest, che da anni è impegnato nell’attenzione all’ambiente, le associazioni culturali locali, rappresentanze del mondo impenditoriale, tutti impegnati nella sfida di rendere i nostri territori più green ed infine l’Urbact Local Group.

Nell’occasione dell’incontro saranno visitati i luoghi simbolo della Città di Avellino, e si terranno attività e micro-eventi culturali di sensibilizzazione sul tema della sostenibilità, nell’ambito della prima edizione dell’URBACT Festival. Il Festival è il risultato di un percorso partecipativo iniziato a novembre che vede protagoniste numerose realtà del territorio di Avellino, rappresentanti del mondo della cultura, del sociale e dell’ambiente, insieme ad alcuni uffici dell’amministrazione comunale, riuniti nell’U.L.G..

Giovedì 19 maggio, presso VILLA AMENDOLA, alle ore 14.30, si terranno i saluti istituzionali e l’accoglienza delle città della rete URBACT NTPI (National Transfer Practices Initiatives) dell’ANCI alla presenza del sindaco di Avellino Gianluca Festa e degli assessori comunali coinvolti nel progetto, il vice sindaco e assessore all’ Annona – Commercio – Attività produttive – Personale – Turismo Laura Nargi e l’assessore all’Urbanistica – Governo del territorio – Pianificazione – PUC e Mobilità, Emma Buondonno.