A.O. Moscati – Concorsi per vari profili

La domanda va prodotta esclusivamente tramite procedura telematica

L’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, tramite avvisi pubblicati sul B.U.R.C. della Regione Campania, comunica che:

è indetto avviso di selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale (ctg. D) – Avvocato, riservato alle Vittime del dovere ed equiparati;

è indetto avviso di selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato per n. 10 posti di Operatore Socio Sanitario (Cat. Bs) riservato alle Vittime del dovere ed equiparati.

La domanda di partecipazione, per entrambi i concorsi, dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, collegandosi al sito https://aornmoscati.iscrizioneconcorsi.it.

L’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale. La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal 1° (primo) giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie “concorsi”, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno di scadenza.

Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente effettuare un bonifico di € 10,00 (DIECI/00) intestato alla A.O.R.N. “San Giuseppe Moscati” di Avellino – IBAN: IT32C0542404297000000000207.

Nella causale va specificato: “Contributo COGNOME NOME spese concorso n. 10 OSS Vittime del dovere”, per il concorso come OSS, mentre “Contributo COGNOME NOME spese concorso n. 1 Collaboratore Amministrativo Avvocato Vittime del dovere” per il concorso come avvocato.

Per i bandi completi, clicca qui - sezione concorsi.