Interessati diversi istituti scolastici

L’Ente Parco Regionale del Partenio, guidato dal Presidente Franco Iovino, in collaborazione con Projenia SCS– ente affidatario della realizzazione degli interventi di diffusione e sensibilizzazione ambientale – informa la cittadinanza che sono in corso presso gli istituti scolastici rientranti nell’area di pertinenza attività volte alla valorizzazione delle bellezze naturali del Parco (siano esse i borghi caratteristici, gli itinerari naturalistici, i siti di interesse storico, la flora e la fauna predominate) a valere del finanziamento concesso dalla Regione Campania nell’ambito del PSR CAMPANIA 14-20 M7 Tipologia di intervento 7.6.1 Operazione A) Sensibilizzazione ambientale – Realizzazione di Laboratori Scientifici-Ludico Didattici Ambientali.

Infatti, grazie al coinvolgimento degli Istituti Scolastici afferenti i comuni che rientrano nell’Area Parco ovvero l’IC “MERCOGLIANO”, l’IC “G. GALILEI” di Arienzo e l’IC “GIOVANNI XXIII – G.PARINI” di Baiano. Educare a far nascere una coscienza ecologica – afferma in una nota il Presidente del Parco – attraverso il gioco e l’espressività consente di attivare percorsi apparentemente semplici ma in realtà molto significativi che diventano, con la consuetudine, stili di vita.

Il fine è, pertanto, quello di far prendere coscienza delle risorse naturalistiche presenti sul territorio e promuovere in modo ludico l’importanza della cura e la valorizzazione del proprio ambiente di vita. A partire dal 29 aprile, sono in corso presso l’IC Mercogliano i laboratori “Energicamente” e “Giovani Esploratori nel Parco Incantato: alla scoperta della flora e della Fauna del Partenio”. Ai bambini partecipanti è stato consegnato il “kit dell’esploratore” personalizzato con i loghi dell’Ente Parco e del Progetto. Grande soddisfazione dello staff dell’istituto secondo il quale “il cammino verso un futuro sostenibile inizia offrendo alle nuove generazioni un esempio di umanità adulta che si impegna con loro a trasformare tutti i valori sopracitati in azioni concrete e coerenti”.

Sono in corso anche i laboratori “Orienteering PARK” presso l’IC G. Galilei di Arienzo che spinge i discenti all’interazione con l’ambiente circostante. Di prossimo avvio, sono infine i laboratori “Orienteering PARK” e “La Storia di Marco: la Guardia del Parco” che prevede la costruzione e la narrazione di una storia in cui il protagonista è Marco un bambino che, in una gita fuoriporta al Parco con la propria famiglia, incontra una serie di personaggi maleducati e poco rispettosi nei confronti della natura. I ragazzi, con l’aiuto degli esperti coinvolti dovranno così riconoscere, correggere ed integrare la storia con propri spunti di riflessione.