La manifestazione si è tenuta ieri, mercoledì 11 maggio, presso la palestra del Liceo "Virgilio"

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rotaract Club Avellino.

“Mercoledì 11 Maggio 2022, presso la palestra del Liceo “Virgilio” di Avellino, si è tenuta la Manifestazione Conclusiva del Progetto “Badema”-Borsa di Studio “Enrico De Mattia”, promosso dal Rotaract Club Avellino nell’ambito di una campagna di prevenzione del disagio giovanile.

Durante l’evento, preceduto da una relazione del Dott. Emanuele Giuseppe Adiletta, Sessuologo-Psicodiagnosta e Neuroscienziato in formazione, su disturbi specifici dell’apprendimento e sviluppo della resilienza, sono stati premiati i due migliori cortometraggi realizzati dagli studenti: per la Classe 1ª A L.S.U. , classificatasi al Primo Posto, e per la Classe 2ª B L.S.U., classificatasi seconda, il Rotaract Club Avellino ha messo a disposizione, come premi, due buoni, rispettivamente di €300 e di €200, spendibili presso la Libreria Troisi, in via Vincenzo Volpe; nell’occasione, sono stati, altresì, rilasciati Attestati di Partecipazione alle altre Classi partecipanti al Progetto, 1ª B L.S.U. e 2ª A L.S.U. .

I due video vincitori saranno proiettati anche durante la Sesta Assemblea Distrettuale del Distretto Rotaract 2101, in programma nel pomeriggio di Sabato 14 Maggio 2022 presso la Certosa di San Lorenzo, a Padula (SA).

Si ringraziano il Dirigente Scolastico del Liceo “Virgilio”, Dott.ssa Lucia Forino, e la Prof.ssa Amalia Benevento, Docente Referente del Progetto “Badema”, per aver reso possibile la realizzazione dell’iniziativa e l’organizzazione della giornata, e il Dott. Emanuele Giuseppe Adiletta per aver accolto l’invito“.