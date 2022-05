Sicurezza, firmati oggi accordi sindacali

Sono stati sottoscritti oggi dal Sottosegretario Carlo Sibilia, dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Prefetto Laura Lega e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, gli accordi integrativi che distribuiscono al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le risorse del Fondo di Amministrazione per l’annualità 2019 e del Fondo di produttività per l’annualità 2019.

Dopo l’accordo nazionale firmato lo scorso mese di febbraio alla Funzione Pubblica, con un budget di circa 80 milioni di euro per il personale del Corpo, vengono ora destinati al personale non direttivo e non dirigente circa 34,3 milioni di euro che serviranno ad incrementare, in particolare, le indennità di turno festivo, notturno e superfestivo, il compenso di produttività e la reperibilità.

Ulteriori 4 milioni di euro vengono destinati ad incrementare le indennità per il soccorso esterno e la reperibilità del personale direttivo. Si è provveduto a rideterminare, inoltre, anche le misure del trattamento economico accessorio dei dirigenti a decorrere dal 2022.

Il Sottosegretario Sibilia ha affermato che “quello di oggi è un risultato molto positivo, considerato che vanno in distribuzione tra operativi e direttivi circa 40 milioni di euro, frutto di sforzi di una politica che, ben oltre le consuete pacche sulle spalle, ha deciso di valorizzare seriamente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tuttavia è auspicabile che per raccogliere le sfide del futuro i prossimi sforzi vadano nella direzione di valorizzare sempre di più alcune responsabilità specifiche. Il Corpo Nazionale del futuro dovrà essere come i meccanici della Ferrari, sempre più efficiente nel soccorso ai cittadini“, ha concluso Sibilia.