Comitato Acqua Bene Comune – Un incontro sul futuro dell’acqua irpina

Pizza: "La nostra proposta è di mantenere la forma pubblica della gestione dell'acqua"

Oggi, presso il circolo della stampa di Avellino, si è tenuta la conferenza “La crisi dell’Alto Calore, la proposta di sdoppiamento del distretto idrico, l’affidamento del servizio nella nostra provincia e le prossime elezioni comunali” proposta dal “Comitato Acqua Bene Comune”.

Presenti al tavolo Nello Pizza, Partito Democratico, Ranieri Popoli, Sinistra Italiana, Carmine De Angelis, Forza Italia, Alfonso Maria Gallo, Più Europa, Aldo D’Andrea, Dema, Giovanni D’Ercole, Fratelli D’Italia, Francesco landolo, Avellino Prende Parte, Tony Della Pia, Rifondazione Comunista, Walter Loffredo, Partito Comunista, introduce: Floriana Mastandrea.

Abbiamo raccolto la Testimonianza di Nello Pizza, PD, sulle proposte riguardo l’ente, e ha dichiarato «La nostra proposta è di mantenere la forma pubblica della gestione dell’acqua, di sostenere l’Alto Calore nel risanamento, e se possibile di mantenere un unico distretto, o comunque evitare di dividere l’ente e far entrare il privato. Capire se queste proposte portano alla salvezza dell’ente o portano solo all’ingresso del privato.

Scontiamo i debiti dell’ente, scontiamo l’aumento dei costi dell’energia e noi, vivendo in un territorio montuoso, abbiamo bisogno di molta energia elettrica per portare l’acqua sui serbatoi in quota e poi riportarla giù a valle nei paesi. Purtroppo scontiamo che in tutti questi anni l’ente non è mai riuscito ad accedere a dei finanziamenti. Già nel 2018/19 la Regione stanziò i famosi 60 milioni, di cui è stato speso quasi niente. Adesso c’è il PNRR e non si sa se l’ente riuscirà ad avere questi soldi per la questione dell’affidamento, del distretto, perché il PNRR dice che non si possono dare i fondi ad un gestore che non ha un affidamento nel distretto.

Quindi questa è la battaglia da fare, però quello che dico io è che i fondi sono per i cittadini che hanno un disservizio. Noi disperdiamo il 60% di acqua. Non sono per le aziende. Per, purtroppo, il Governo ragiona con la mente delle aziende, non dei cittadini e le reti.»

Riguardo i prossimi progetti di risanamento, Antonello di Somma, Comitato Acqua Bene Comune, aggiunge «Questa società deve risanarsi, e in questo momento il progetto messo in campo dal presidente Ciaccia è un progetto che può riportare l’Alto Calore ad essere una azienda sana. Mi sembra un progetto credibile e sostenibile, quindi al netto di queste norme d’aumento dei costi dell’energia, che incidono in modo devastante sulle previsione dell’Alto Calore, mi sembra un progetto che ancora oggi è valido.

Mi auguro che in termini concreti la levitazione dei costi per i cittadini sia limitata, in termini pratici questa divisone può essere pratica perché dividere le due aziende vuol dire abbattere i costi e nello stesso tempo avere due soggetti da risanare, quindi con pesi ripartiti che non gravano su una sola azienda. È da veder quanto questo progetto sarà davvero virtuoso, ma io sono convinto che sia abbastanza credibile e sostenibile.»