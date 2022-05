Presenti ai lavori Manfredi, Festa e Mastella

Si terrà a Napoli il 10 Maggio, a partire dalle ore 09.00, presso Ipogeo della Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio, in Capodimonte, l’Assemblea elettiva delle cooperative sociali e delle imprese sociali aderenti a Confcooperative Federsolidarietà Campania.

«Arriviamo alla stagione assembleare in un periodo complesso: proveniamo da anni segnati dalla pandemia e da tutto ciò che essa ha determinato. Stiamo facendo i conti con la paura delle ripercussioni delle azioni belliche in Ucraina e con senso di precarietà globale che incide forte sulle nostre comunità. In questa complessità, siamo alle prese con la definizione del welfare di domani, che passa dal PNRR e dalla nuova programmazione europea, ma anche da un rafforzamento del dialogo tra la Pubblica Amministrazione e il privato sociale. L’Assemblea sarà l’occasione per fare sintesi come Organizzazione e per definire la vision per il tempo a venire» commenta Giovanpaolo Gaudino, Presidente della Federazione.

Previsto per le 09.30 il panel “Amministrazione condivisa: quali prospettive per la costruzione di un welfare territoriale”, con l’intervento di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Gianluca Festa, Sindaco di Avellino; Maria Somma, Direttore generale Politiche sociali Regione Campania – Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la coesione e Domenico Gambacorta, Consigliere per la Strategia Nazionale Aree Interne Ministero per il Sud e la Coesione territoriale.

Alle 11.00 focus sulla sanità integrativa e strumenti per lo sviluppo delle cooperative sociali, con interventi di Assimoco e Intesa Sanpaolo

Dalle 11.30 previsto il panel “Giovani, formazione, lavoro” con Giulio Maggiore, Presidente Osservatorio Economia Civile Regione Campania; Maria D’Ambrosio, Professoressa associata di Pedagogia generale Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa; Domenico Smimmo, animatore di Comunità Senior Progetto Policoro e alcuni volontari che hanno svolto il Servizio Civile Universale nella rete Confcooperative.

Aprirà i lavori Antonio Borea, Presidente Confcooperative Campania, mentre le conclusioni generali sono riservate a Stefano Granata, Presidente Confcooperative Federsolidarietà Nazionale.

Confcooperative Federsolidarietà Campania è la Federazione che aggrega le cooperative sociali e le imprese aderenti a Confcooperative. Rappresenta una forza di circa 5.000 occupati, di cui la metà è socio della cooperativa in cui presta lavoro.