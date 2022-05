Il convegno domani, 7 maggio 2022, alle ore 18.00

Continua il ciclo di conferenze e corsi presso il Bar filosofico, Caffeoveggenza, sito in via Brigata Avellino 192 di Avellino; infatti domani, 07/05/2022 alle ore 18.00 verranno trattati i benefici dell’acqua dalla naturopata Tiziana Martiniello. L’argomento che verrà snocciolato consentirà di apprendere come l’acqua agisce nel nostro corpo, i benefici dell’equilibrio sodio-potassio, il complesso processo digestivo e soprattutto come l’acqua possa lottare lo stress. Spesso, ci riferisce Tiziana, consideriamo quasi secondario l’importanza dell’acqua invece è un alimento di grande importanza soprattutto per il benessere che genera in tutto l’organismo. Per stare bene bisogna anche scegliere il tipo di acqua variando spesso per le specifiche che hanno.

L’invito quindi è a non mancare in quanto attenderci ad un migliore stile di vita inizia dalle piccole cose. Al termine della conferenza verrà rilasciato attestato di partecipazione. Le conferenze ci riferisce l’organizzatore, Maurizio Caso Panza, vogliono essere utili ad intraprendere un percorso di benessere partendo dal conoscere i benefici che possiamo avere anche da un semplice bicchiere d’acqua.