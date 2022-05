Tanti gli incontri istituzionali per il Sottosegretario all'Interno venerdì 6 e sabato 7 maggio

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa:

“Domani, venerdì 6 e sabato 7 maggio il sottosegretario all’Interno Sibilia sarà in visita istituzionale in Friuli Venezia Giulia.

Venerdì 6 maggio, alle ore 14 giungerà a Udine, dove visiterà la nuova sede della Prefettura, accolto dal Prefetto Dott. Massimo Marchesiello e dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Udine.

Alle ore 15.15 il sottosegretario si trasferirà al Comando dei Vigili del Fuoco di Udine, dove incontrerà i comandanti della regione e, a seguire, le organizzazioni sindacali regionali dei Vigili del Fuoco.

Alle ore 18 il sottosegretario Sibilia giungerà poi a Gemona del Friuli dove sarà deposta una corona al Monumento in onore delle vittime del terremoto del 1976 e dell’opera di soccorso portata alla popolazione dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sarà presente alla cerimonia una delegazione della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

Al termine, il sottosegretario si sposterà in Duomo a Gemona per la Messa solenne in ricordo di quanti perirono in quel tragico 6 maggio 1976 e a quanti operarono con tenacia e forza di volontà per il soccorso alla popolazione e la ricostruzione.

Il giorno seguente, sabato 7 maggio, il sottosegretario Sibilia, insieme alla delegazione della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, sarà a Trieste dove visiterà il Cara di Gradisca d’Isonzo.”