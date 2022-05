Presso il Bar filosofico Caffeoveggenza

Avellino – Con le nuove normative in ambito della mascherina inizia un ciclo di conferenze e corsi ad Avellino, presso il Bar filosofico, Caffeoveggenza, sito in via Brigata Avellino 192.

Infatti inaugurerà questo ciclo il dott. Steven De Lucia, con il programma ReStart, ossia ripartenza.

Ripartenza da un periodo complesso ma anche ReStart come inizio di una nuova voglia di fare e comunicare. Nella conferenza che si terrà domani 3 maggio alle ore 18,00, appunto presso il Bar Caffeoveggenza, si parlerà della crescita personale e professionale partendo soprattutto da due punti il primo è relativo alla comunicazione non verbale il secondo è il dialogo con l’inconscio la cui introduzione verrà curata dal dott. Maurizio Caso Panza.

L’invito quindi è a non mancare in quanto inizia con ReStart un ritorno alla normalità, un ritorno alla vita. Al termine della conferenza verrà rilasciato attestato di partecipazione. Le conferenze ci riferisce Maurizio Caso Panza, voglio rivitalizzare la nostra comunicazione proprio dal bar identificativo come locale dello svago.