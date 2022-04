Dal 2 maggio entra in funzione il terminal di Via dei Cipressi

Dal 2 maggio entra in funzione il terminal di via dei Cipressi. Partirà alle 5.00 la prima corsa dal nuovo capolinea di Grottaminarda.

«Abbiamo completato gli adempimenti di natura burocratica in tempi record», spiega il dirigente tecnico di Air, ingegnere Carmine Alvino, «e da lunedì mattina i bus in uscita dal deposito di Flumeri prenderanno servizio dal piazzale dell’Autostazione».

Dai 13 stalli del terminal partiranno le 114 corse, che quotidianamente collegano la Valle dell’Ufita con i comuni limitrofi, le città di Avellino, Benevento, Napoli, l’Università di Fisciano e la vicina provincia di Foggia. La rimodulazione del percorso da e per il nuovo terminal, ha determinato leggere variazioni al quadro orario delle corse, disponibile sul sito aircampania.it.

In funzione anche il parcheggio al piano interrato. Dotato di 229 posti auto e 23 posti per motocicli, il servizio sarà operativo dalle 4.45 alle 22.00. Per tutto il mese di maggio sarà Air SpA a garantire agli utenti la sosta in maniera gratuita. Dal 1° giugno scatteranno le tariffe orarie. Si pagherà 0,50 € ogni ora o frazione per le prime cinque ore. Dalla sesta scatterà la tariffa per l’intera giornata, pari a 2,5 €. Parcheggio gratuito per chi sosta meno di 15 minuti.

Sarà possibile accedere anche all’interno della struttura dell’Autostazione per acquistare i titoli di viaggio e per usufruire dei servizi igienici. Gli spazi commerciali al momento restano chiusi. Air Spa sta, infatti, concludendo l’indagine di mercato esplorativa per l’individuazione di soggetti interessati alla locazione dei locali commerciali e di un gestore dell’intera struttura.

«Avevamo fatto una promessa che abbiamo mantenuto grazie soprattutto al lavoro dei nostri tecnici e dei nostri collaboratori. Da lunedì il terminal sarà operativo e Grottaminarda, la Valle dell’Ufita e l’Irpinia avranno un moderno hub, strategico per i collegamenti delle aree interne e con l’intero Mezzogiorno», ha dichiarato Anthony Acconcia, Amministratore Unico di Air Campania.