Centri vaccinali attivi dal 2 al 14 maggio

Si comunica il calendario dei Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino attivi dal 2 al 14 maggio 2022. Si ricorda che è possibile accedere ai Centri Vaccinali, senza prenotazione, per effettuare la vaccinazione anti-Covid per:

⁃ prima dose

⁃ prima dose “booster” (terza dose)

⁃ dose “addizionale” (terza dose)

⁃ seconda dose “booster” (quarta dose)

È possibile ricevere la seconda dose “booster” (quarta dose), ad almeno 120 giorni dalla somministrazione della prima dose “booster” (terza dose), per i cittadini over 80, ospiti dei presidi residenziali per anziani e cittadini over 60 con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, secondo la tabella ministeriale, per i quali all’atto della vaccinazione dovrà essere presentata documentazione medica:

• malattie respiratorie

• malattie cardiocircolatorie

• malattie neurologiche

• diabete/altre endocrinopatie severe

• malattie epatiche

• malattie cerebrovascolari

• emoglobinopatie

• fibrosi cistica, sindrome di Down, grave obesità (BMI>35)

• disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3

La prima dose “booster” (terza dose) può essere somministrata, a partire dai 12 anni, ad almeno 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario oppure nei soggetti, a partire dai 12 anni, con marcata compromissione della risposta immunitaria, che abbiano completato il ciclo vaccinale primario con 3 dosi (di cui la Terza addizionale) dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi dalla dose addizionale stessa.

La dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti trapiantati e immunocompromessi ad almeno 28 giorni dall’ultima dose.

Si comunica, inoltre, il calendario dei Centri vaccinali aperti dal 2 al 14 maggio 2022.

Lunedì 2 maggio 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00)

Martedì 3 maggio 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Vita (14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00)

Mercoledì 4 maggio 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Cervinara (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00)

Giovedì 5 maggio 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Vita (14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (8.00/14.00)

Venerdì 6 maggio 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Cervinara (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00)

Sabato 7 maggio 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Vita (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (8.00/14.00)

Lunedì 9 maggio 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00)

Martedì 10 maggio 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Vita (14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00)

Mercoledì 11 maggio 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Cervinara (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00)

Giovedì 12 maggio 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Vita (14.00/20.00), Montoro (14.00/20.00)

Venerdì 13 maggio 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Cervinara (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00)

Sabato 14 maggio 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Vita (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (8.00/14.00).