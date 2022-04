L'evento sabato 30 aprile alle 12.00 nella Sala Consiliare di Palazzo di Città

Il Sindaco Enrico Franza e l’Assessore Lucia Monaco, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, sabato 30 aprile 2022 alle ore 12,00 nella Sala Consiliare di Palazzo di Città, incontreranno la squadra di calcio A5 ASD Futsal Irpinia Femminile, per congratularsi per i risultati di grande prestigio nazionale, conseguiti durante questa stagione calcistica.

Entusiasmanti sono stati i risultati conseguiti in breve tempo, quali la vittoria della Coppa Italia di Categoria e del Campionato di Calcio A 5 femminile serie A 2, che gli permetterà di partecipare al campionato di serie A Nazionale per l’annualità 2022-2023.

L’Augurio ed un forte “in bocca al lupo” per la prossima stagione calcistica alla squadra, ai dirigenti, allo staff tecnico/societario, in particolare ai vertici del main-sponsor – partecipante alla sponsorizzazione, che hanno fortemente creduto in questo straordinario progetto locale.