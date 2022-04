Stati generali dell’edilizia, subito una legge per il comparto

Petecca: "La politica deve sostenere la filiera dell’edilizia, con leggi serie e trasparenti"

L’Ordine degli Architetti della provincia di Avellino plaude alla significativa iniziativa promossa dalla FEDERCOMATED in collaborazione con gli Ordini professionali dal titolo “ Edilizia: ruolo e proposte per il futuro sistema economico” che si terrà il prossimo venerdì 29 aprile dalle ore 9.00 alle 19.00 presso l’Hotel de la Ville. Una giornata di studio per mettere a confronto esponenti della politica, dell’edilizia, delle professioni e dei servizi su temi di rilevanza socio-economica quali: il Superbonus 110%, il PNRR, la Rigenerazione urbana, la transizione ecologica, l’influenza sull’economia della guerra in Ucraina ma, sarà soprattutto l’occasione per promuovere una legge per il comparto dell’Edilizia.