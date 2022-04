L'appuntamento è per venerdì 29 Aprile 2022 a partire dalle ore 17 presso il circolo della stampa

Irpinia in Azione organizza per Venerdì 29 Aprile 2022 a partire dalle ore 17 presso il circolo della stampa di Avellino un’iniziativa dal titolo “A 30 anni da mani pulite, quale riforma della giustizia?”

Si tratta di un importante momento di confronto ed approfondimento delle scelte e del lavoro che Azione sta portando avanti a livello nazionale in materia di riforma della giustizia.

Modererà l’incontro l’avv. Maria Rusolo, vice segretario provinciale di Azione ed interverranno il Sindaco di Avellino, dott. Gianluca Festa, l’avv. Giovanni Bove, segretario provinciale di Azione, l’avv. Giuseppe Cannizzaro, delegato provinciale alla giustizia di Azione, l’avv. Saverio Vignola, vice segretario provinciale di Azione, l’avv. Gaetano Aufiero del foro di Avellino; le conclusioni saranno affidate all’onorevole Enrico Costa, vice segretario nazionale di Azione e componente della commissione Giustizia alla Camera dei deputati.

A 30 anni da un evento che ha segnato la vita politica e giudiziaria del paese, sorge l’esigenza di una riflessione politica sullo stato di salute del pianeta giustizia; in quegli anni si è prodotto il corto circuito mediatico giudiziario tra diversi poteri dello stato ed è iniziato un percorso di crisi del pianeta giustizia, che ha portato alla necessità odierna di un lavoro di riforma serio, globale ed efficace.

Il Convegno ha la volontà di aprire una discussione muovendo i passi dall’analisi di una fase storica che oggi consente di tirare le somme e guardare con lucidità a quanto accaduto, mostrando le soluzioni alle storture del sistema e riflettendo sul lavoro di Riforma appena approvato dalla Camera dei Deputati, grazie anche al lavoro parlamentare portato avanti quotidianamente dall’onorevole Enrico Costa.

In tale ottica sarà importante affrontare anche il tema dei prossimi quesiti referendari in materia di giustizia, che vedranno Azione impegnata per far sì che si giunga finalmente ad una riforma complessiva ed organica della giustizia, affinché la stessa risponda pienamente alle esigenze di tutela del cittadino e di certezza del diritto.