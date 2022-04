Il 9 luglio la finale a Santa Margherita Ligure

Scade il 1° maggio 2022 il termine per iscriversi alla 18a edizione del Premio Bindi di Santa Margherita Ligure (Genova), uno dei più importanti concorsi italiani dedicati alla canzone d’autore. Il Premio è intitolato a Umberto Bindi, cantautore genovese di grande raffinatezza, di cui nel 2022 ricorrono i 20 anni dalla scomparsa. Sono sue le musiche di canzoni come Arrivederci, Il nostro concerto, Il mio mondo, La musica è finita, Io e il mare.

Il bando di concorso, che è disponibile su www.premiobindi.com, è riservato a singoli o band che compongano le proprie canzoni. L’iscrizione è gratuita e deve essere effettuata esclusivamente tramite il form presente sul sito nell’apposita sezione.

Fra tutti gli iscritti, una commissione interna all’organizzazione selezionerà i finalisti (al massimo otto) che si confronteranno di fronte ad una prestigiosa giuria composta da musicisti, giornalisti e addetti ai lavori. La finale è in programma il 9 luglio 2022 nell’ambito di una tre giorni prevista dall’8 al 10 luglio, che ospiterà anche esibizioni di artisti affermati, incontri e presentazioni di dischi e libri. Toni Verona, in rappresentanza dell’etichetta discografica Ala Bianca, ritirerà il Premio Artigianato della canzone, assegnato ogni anno a un addetto ai lavori che si è particolarmente distinto nella diffusione della musica di qualità.

I finalisti dovranno eseguire quattro canzoni: tre proprie e una cover di Umberto Bindi scelta in accordo con la direzione artistica del Premio. Al vincitore assoluto andrà la Targa Premio Bindi e una borsa di studio in denaro, ma fra i finalisti verranno assegnate anche la Targa “Giorgio Calabrese” al miglior autore, la Targa “Migliore canzone”, scelta in base a canoni radiofonici, e la Targa “Beppe Quirici” al miglior arrangiamento.

Il Premio Bindi è organizzato dall’Associazione Le Muse Novae e si avvale della direzione artistica di Zibba. È sostenuto dal contributo del Comune di Santa Margherita Ligure, dalla Regione Liguria e di SIAE e Nuovo IMAIE.

Il sindaco Paolo Donadoni ha dichiarato: “Santa Margherita Ligure si conferma sempre di più come città delle opportunità per i giovani talenti. Sono lieto che il 18esimo compleanno del Premio Bindi coincida con una serie di progetti, pensati per studenti, che proprio quest’anno hanno preso il via, dando la possibilità di approfondire nella nostra cittadina la letteratura, l’arte, la formazione. Il Premio Bindi in questo è stato precursore: coinvolge giovani talenti, dà loro voce e li valorizza”.

Il Premio è stato vinto da Lomè (nel 2005), Federico Sirianni (2006), Chiara Morucci (2007), Paola Angeli (2008), Piji (2009), Roberto Amadè (2010), Zibba (2011), Fabrizio Casalino (2012), Equ (2013), Cristina Nico (2014), Gabriella Martinelli (2015), Mirkoeilcane (2016), Roberta Giallo (2017), Lisbona (2018), Micaela Tempesta (2019), Luca Guidi (2020), Asteria (2021).

Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Le Muse Novae: Tel 0185-311603 – www.premiobindi.com - info@premiobindi.com