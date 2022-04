L'incontro si terrà giovedì 28 aprile

Si terrà giovedì 28 aprile, presso il Salone della sede provinciale di Via De Renzi, il 5° Congresso Provinciale della FAP, la Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI; i delegati discuteranno sul tema “Da protagonisti sui territori per ridurre le disuguaglianze” ed eleggeranno i nuovi organismi provinciali e i delegati ai congressi regionale e nazionale.

I lavori saranno aperti da una riflessione spirituale di Don Enzo De Stefano, Vicario Generale della Diocesi di Avellino e dalla relazione introduttiva del Segretario provinciale uscente Virgilio Picardi e presieduti da Michele Zannini della Segreteria nazionale; vi prenderanno parte anche il Segretario regionale della Fap Gerardo Salvatore, il Presidente delle Acli di Avellino Alfredo Cucciniello, il Presidente delle Acli della Campania Filiberto Parente e Mimmo Sarno della Presidenza nazionale del Patronato.

La Fap è l’associazione sindacale promossa dalle Acli per rappresentare e tutelare gli anziani e i pensionati, e si rivolge a tutti i ceti sociali, con un occhio particolare a quelli popolari e le loro famiglie.

“Durante i lavori – afferma il Segretario regionale Gerardo Salvatore – faremo una sintesi e una verifica del lavoro operato negli ultimi quattro anni, in raccordo con gli organi nazionali della Federazione e con le ACLI del territorio; ma soprattutto rivolgeremo uno sguardo al futuro, in particolare rispetto al ruolo che deve avere un sindacato dei pensionati nella realtà attuale, in un Paese che vive un invecchiamento demografico e dentro un quadro di emergenze economiche, occupazionali e sanitarie. Oggi l’anziano è più che mai al centro della società e costituisce una risorsa preziosa, umana, sociale, spirituale, psico-pedagogica, indispensabile per la famiglia e il territorio”.