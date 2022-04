Di Blasi: "Tanta gente, tanta voglia di divertirsi ma soprattutto tanta voglia di integrazione e inclusione"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo Biancoverdi Insuper…Abili:

«È stata per noi una giornata davvero emozionante! Tanta gente, tanta voglia di divertirsi ma soprattutto da parte di tutti tanta voglia di integrazione e inclusione» afferma Emilia Di Blasi presidente dell’associazione nella nota stampa redatta dal segretario dell’Associazione Giovanni Esposito.

«Tante forze in campo unite da far eco per la buona riuscita dell’iniziativa sociale che ha visto insieme Comune, Coni, Comitato Italiano Paraolimpico Campania, U.S. Avellino, Consorzio Servizi Sociali, Associazioni Sportive e del Terzo Settore per la disabilità, Enti di Promozione Sportiva oltre che istituzioni e sostenitori che hanno contribuito, credendo nell’iniziativa, per rendere indimenticabile la giornata A Tutto Sport dedicata ai Biancoverdi Insuperabili e che ringraziamo per il loro fattivo contributo.»