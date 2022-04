Il comunicato di ringraziamento del movimento

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa:

“In casa M.I.D. Movimento Italiano Disabili Coordinamento Regione Campania ieri, per il nostro Coordinatore Comunale Montecorvino Pugliano Francesco Cerami, le lancette del tempo hanno segnato ben quattro anni di onerosa e meritevole militanza all’interno del nostro Movimento, infatti nel cuore grande del nostro Francesco sventola ogni istante e ogni ora col vento in poppa la bandiera del nostro Movimento cosi come sventola nel cuore di tutti coloro che ne fanno parte attivamente e che si riconoscono nel valore che il M.I.D. dimostra di essere concretamente al fianco di chi soffre.

Francesco, sin dal suo insediamento come Coordinatore Comunale di Montecorvino Pugliano facente capo al Coordinamento Provinciale Salerno guidato dall’ottimo Coordinatore Provinciale Dottor. Rocco Calenda insieme al suo Vice Coordinatore Carmine D’Angelo e tutti i Coordinatori e Vice oltre che collaboratori di cui il M.I.D. gode all’interno del suo organico su tutto il territorio regionale e anche oltre, è per noi elemento di garanzia e fiducia e tutti i giorni egli con senso di responsabilità e dignità ma soprattutto con grande professionalità e generosità lotta e si batte impegnandosi con spirito di abnegazione nella sua area territoriale di appartenenza in sinergia con tutto il Coordinamento Campania per la giusta riconoscenza e tutela dei sacrosanti diritti dei diversamente abili dimenticati dalle istituzioni.

Ciò che contraddistingue il nostro Movimento nell’ambito generale e strutturale dell’affermazione dei diritti dei disabili è la generosità e le competenze con cui tutti i membri che vi operano nel suo interno tutti i giorni e ad ogni ora si battono impegnandosi attivamente per una giusta e dovuta giustizia sociale, quella che tutti i giorni chiediamo in contrapposizione al silenzio assenza delle istituzioni di ogni ordine e grado che di norma dovrebbero prendersi loro in carico i bisogni territoriali dei diversamente abili e di tutti coloro che vivono uno svantaggio economico e sociale in ogni ambito della vita.

A Francesco in primis e a tutto il Coordinamento Campano infine l’augurio del suo Coordinatore Regionale con la speranza che nel nostro interno possa prevalere sempre più un maggior senso e spirito di appartenenza difronte alle difficoltà e alle avversità che ricadono sulla vita di chi necessità del nostro supporto umano e professionale e con l’augurio che prevalga lo spirito di gruppo e unione per una lotta a una giusta causa ovvero il riconoscimento dei sacrosanti diritti umani e sociali.”