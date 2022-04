Della Festa di Liberazione

Avellino – Ritorna, dopo i due anni di Pandemia, la celebrazione del 25 Aprile all’insegna delle realtà sociali della città di Avellino.

Un 25 Aprile che si carica di significati ancora più profondi in questo periodo di crisi, dalla guerra in Ucraina e non solo, la crisi climatica, l’indebolimento delle istituzioni democratiche, l’isolamento sociale, l’inasprimento delle relazioni sociali e della popolazione.

Vogliamo che questo 25 Aprile sia occasione di pace, di confronto, di riflessione e incontro sui fascismi di oggi e di ieri. Un 25 Aprile di convivialità e di studio, di quartiere e di circolo, di confronti e di pedalate.

ANPI Avellino, Soma – Solidarietà e Mutualismo Avellino, Irpinia Altruista, Arci Avellino, Avionica Legambiente Avellino, Libera Avellino, Puk Teatrè, Libero Spazio D’arte, Terrafuoco, Don Tonino Bello Onlus, Unione Degli Studenti invitano la stampa alla conferenza di presentazione del cartellone condiviso venerdì alle 9.30 presso il circolo Avionica in via Colombo.