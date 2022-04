Vinitaly, Irpinia in pole position alla 54esima edizione

Domenica il taglio del nastro, stand aperti per 89 aziende dalla provincia

Irpinia in pole position al taglio del nastro della 54edizione del Vinitaly. Domani, Domenica 10 Aprile, si apre a Verona il Salone Internazionale dei vini e dei distillati che chiuderà i battenti Mercoledì 13 Aprile. Sono 89 le aziende vitivinicole della provincia, guidate dalla Camera di Commercio di Avellino, che parteciperanno alla quattro giorni di eventi, degustazioni tecniche, prestigiose verticali, walk around tasting, aree tematiche e focus sui principali mercati.

“Dopo due anni di stop dovuti al Covid – precisa il Commissario Straordinario Gaetano Mosella – torna finalmente uno degli eventi di riferimento del settore enologico. Il prestigioso palcoscenico internazionale rappresenta una straordinaria opportunità per le nostre imprese che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa della Camera di Commercio, orgogliosa di guidare la spedizione a Verona”.

Come nelle precedenti edizioni, l’Ente camerale ha allestito l’area “IRPINIA” che avrà una personalizzazione provinciale con l’obiettivo di valorizzare le identità territoriali a vocazione vitivinicola, con particolare riguardo alle aree di produzione dei vini DOCG. Ricco il calendario di eventi e appuntamenti in programma: DOMENICA 10 APRILE, per la giornata di apertura, si parte alle 10.30 con il “TASTE4test”, che sarà replicato alle 15.30, una serie incontri B2B tra giornalisti e produttori promossi dalla Camera di Commercio. Alle 12 spazio alla presentazione delle eccellenze irpine in abbinamento ai vini DOCG. Alle 14.30 e alle 16.30 Vinitaly International ospiterà buyers ICE nell’Area Irpinia e, in particolare, prima una delegazione USA e, successivamente, una delegazione proveniente dal Canada.

LUNEDÌ 11 APRILE spazio, alle 11.00, alla “certificazione della sostenibilità: sfide e opportunità” a cura di Agroqualità. Alle 12.00 degustazione con 5 declinazioni di aglianico: Spumante, Rosato, Campi taurasini, Taurasi e Passito a cura della cantina “La Molara”. Alle 13.00, in Piazza Irpinia, si presenta la guida enoturistica dei 17 Comuni dell’Areale del Taurasi Docg, realizzata dal Comune di Taurasi. Molto atteso anche l’appuntamento delle 15.00 con la premiazione del marchio “Ospitalità Italiana” destinato a 19 strutture ricettive, ristorative, ed agrituristiche della provincia di Avellino a cura della Camera di Commercio di Avellino ed Isnart Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. La giornata si chiuderà con l’evento delle 16.30 dal titolo “La Sfida della Qualità: presentazione del Distretto Vini d’Irpinia” a cura di Coldiretti Avellino e Coldiretti Nazionale.

Calendario ricco di appuntamenti anche per MARTEDÌ 12 APRILE. “I love Torella” è il titolo dell’iniziativa di promozione territoriale ed enogastronomica a cura della Cantina Candriano, in programma alle 11.00. Alle 12.00 Vinitaly International ospitalità buyers ICE nell’Area Irpinia e, in particolare, una Delegazione Europa dell’Est – a cura di Vinitaly International. Si continua alle 13.00 con un nuovo appuntamento con “TASTE4test”, incontri B2B tra giornalisti e produttori a cura della Camera di Commercio. A seguire, a partire dalle 14.00, spazio ad una verticale di degustazione a cura di Slowfood, Condotta Irpinia Colline dell’Ufita e Taurasi. Imperdibile la chiusura della giornata affidata ad un evento molto originale, “The Sound of Wine Tour”, un avvolgente connubio tra vino e musica, esaltato da degustazioni, a cura di “Donnachiara”.

Due gli eventi in programma per l’ultima giornata di MERCOLEDÌ 13 APRILE: alle 11.00, incontro “TASTE4test” tra giornalisti e produttori. Alle 12.00 si presenta il Bando Ospitalità Italiana 2022 per le “Produzioni aperte” rivolto alle cantine, botteghe, produzioni tipiche del territorio a cura della Camera di Commercio di Avellino.

L’Irpinia torna al “Vinitaly” forte di numeri che, nonostante la pandemia e più di recente la guerra in Ucraina, fotografano un settore in forte ripresa, anche sui mercati internazionali. Dai dati Istat sul commercio estero, nel 2021 l’export di vino in provincia di Avellino è stato di oltre 21 milioni di euro, con un incremento di +6,8% e +1.350.874 euro in valore assoluto rispetto al 2020. A fronte di una riduzione verso l’Europa di -9%, si registra un incremento di +33,9% rispetto all’America settentrionale e +35,5% rispetto al mercato asiatico. Un trend che fotografa un netto cambiamento di rotta: nel 2019, infatti, l’Europa pesava più del 60% sull’export provinciale di vino, mentre l’America del nord (USA e Canada) meno del 25% e l’Asia poco meno del 10%.