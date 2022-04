I lavori di manutenzione straordinaria sono iniziati il 7 Febbraio

Il Comune di Solofra, tramite avviso, comunica che:

A seguito della realizzazione del massetto di posa, è iniziata da lunedì 04 Aprile 2022, l’ultima fase per l’ultimazione della nuova pavimentazione in pietra in Via Gregorio Ronca.

I lavori di manutenzione straordinaria iniziati il 7 Febbraio 2022 procedono secondo il cronoprogramma in anticipo rispetto ai tempi stabiliti, lo stato dei lavori infatti segue le precedenti fasi consistenti nella: