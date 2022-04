Il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione

Con il messaggio 4 aprile 2022, n. 1494 l’Istituto informa che per i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali è disponibile fra i servizi online al cittadino, il certificato di pensione, cosiddetto modello ObisM, accedendo alla sezione “Prestazioni e Servizi” del sito con una fra le seguenti credenziali:

SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta di Identità Elettronica);

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Si rammenta che il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, c.d. “isopensioni”) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.

Fonte: inps.it