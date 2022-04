Il 112 andrà ad integrare e sostituire gli attuali contatti d'emergenza

La Regione Campania, tramite il B.U.R.C. comunica che:

Viene approvato lo schema del Protocollo d’intesa da stipularsi con il Ministero dell’Interno per l’attuazione nella Regione Campania del Numero Unico Europeo di Emergenza 112, secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR), conseguenzialmente le CUR regionali individuate nello schema di protocollo andranno attivate entro il 31.3.2023.

Tale approvazione porterà alla pensione, anche in Campania, dei numeri dell’emergenza: il 118 (pronto soccorso), 115 (vigili del fuoco) e il 113 (polizia). Per chiamare un’ambulanza, le forze dell’ordine o il pronto intervento dei vigili del fuoco si dovrà chiamare il Numero Unico di Emergenza europeo 112 (NUe 112), modello per la gestione delle chiamate di emergenza realizzato in attuazione della normativa dell’Unione Europea.

Per l’avviso completo clicca qui (Prima parte: Atti della regione – Ufficio dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata).