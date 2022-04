ASL Avellino – Individuati 23 incarichi vacanti

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa tramite pec

L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, tramite il B.U.R.C. della Regione Campania, rende noto che:

In osservanza delle disposizioni normative innanzi richiamate, è indetto Avviso per l’assegnazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale, individuati, in n. di 23, dall’Azienda Sanitaria Locale di Avellino ad esito della procedura di mobilità aziendale interna (anno 2022), di cui all’atto deliberativo n.371 del 11/03/2022, e rappresentati come da prospetto che segue:

DS1 Ariano Irpino – Ariano Irpino – 1

DS1 Ariano Irpino - Grottaminarda – 1

DS3 Sant’Angelo dei Lombardi – Bisaccia – 5

DS3 Sant’Angelo dei Lombardi – Calitri – 3

DS3 Sant’Angelo dei Lombardi – Montella – 3

DS3 Sant’Angelo dei Lombardi – Sant’Angelo dei Lombardi – 2

DS4 Avellino – Avellino – 4

DS4 Avellino – Cervinara – 1

DS5 Atripalda – Atripalda – 1

DS5 Atripalda – Montemiletto – 2.

Ai sensi dell’art.92, co.5 ACN MMG vigente, possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti di EST i medici in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione di cui all’art.96 ACN MMG.

I medici interessati possono presentare domanda di partecipazione, con apposizione del bollo in osservanza della normativa vigente (€16,00), entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC. La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, al seguente indirizzo pec: uoccureprimarie@pec.aslavellino.it, indicando in oggetto la dicitura “Zone Carenti ET – anno 2022”.

