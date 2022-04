La donna alla guida non ha subito grosse conseguenze

Flumeri – I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi due aprile sono stati impegnati in due interventi per altrettanti incidenti stradali, accaduti quasi in contemporanea.

Il primo ha visto impegnata la squadra del distaccamento di Grottaminarda, e si è verificato intorno alle ore 14.30 nel territorio del comune di Flumeri, sulla SS 91, in contrada Tre Torri, dove un’autovettura è sbandata e si è ribalta.

Alla guida del veicolo una donna originaria di Flumeri, la quale non ha subito grosse conseguenze tanto da essere visitata sul posto dai sanitari del 118 intervenuti. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.