Un servizio di vigilanza che collaborerà con la Polizia Locale e la Forestale

Il Comune di San Michele di Serino, tramite avviso, comunica che:

Nasce una nuova importante collaborazione tra il Nucleo Guardie Giurate Zoofile-Ambientali dell’Associazione Accademia Kronos ed il Comune di San Michele di Serino per la tutela degli animali d’affezione, il contrasto del fenomeno del randagismo ed il controllo sulle diverse fasi della raccolta differenziata. Nell’incontro di ieri pomeriggio il Sindaco Michele Boccia e il Consigliere Dott. Andrea Centrella delegato all’ambiente, raccolta differenziata, randagismo, cultura e welfare sono state concordate le modalità operative e stabilite le priorità del servizio di vigilanza che sarà svolto in stretta collaborazione con il Comando di Polizia Locale ed il personale del Comando Stazione carabinieri Forestale competente per territorio.

Nella foto da destra il Coordinatore Provinciale Guardie AK Fabrizio Lullo, il Sindaco Michele Boccia, il Responsabile Nazionale Guardie AK Mario Minoliti e il Delegato all’Ambiente Dott. Andrea Centrella.