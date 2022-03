Vincitrici dell’atteso contest Martina e Sara

L’eleganza e la femminilità sono approdate ad Eboli, nell’edizione Miss Lusso 2022, il contest ideato da Dario Marena.

La serata si è svolta domenica 27 marzo, presso il ristorante pizzeria “La Perlina” e ha nuovamente visto trionfare il fascino della bellezza, declinata in tutte le sue sfaccettature e racchiusa attraverso categorie: Baby-Miss, Junior-Miss e Over. Presenti all’evento anche le autorità locali.

Durante la sfilata, le modelle hanno indossato abiti e accessori sontuosi degli anni ‘20, coordinati a perline e piume vistose, per poi sfoggiare i colori sgargianti e stravaganti degli anni ‘80 ed infine ritornare allo stile casual, del 2000, caratterizzato da jeans a vita bassa insoliti ma mai fuori moda.

Dunque, un viaggio nella moda, che ha permesso al pubblico non solo di ricordare quell’unicità del tempo ma soprattutto di celebrare la moda dei nostri giorni, grazie ai raffinati abiti di Patrizia Pepe indossati dalle modelle.

Ciò che rende unico il concorso Miss Lusso, organizzato ogni anno da Dario Marena, è senz’altro il grande entusiasmo delle giovani partecipanti che, con i loro sogni nel cassetto e le loro aspettative per il futuro, ci fanno rivivere la delicata spensieratezza che contraddistingue le nuove generazioni, forti e pronte a brillare.

Protagonista indiscussa della serata è stata Sara C., studentessa di lettere moderne alla Cattolica, vincitrice nella categoria Miss Lusso; la più votata dalla giuria si è aggiudicata la fascia ma anche la corona, simbolo che ha reso omaggio alla bellezza e al fascino di una giovane ragazza di venti anni. : «E’ stata un’esperienza emozionante. Ho avuto esperienze nel campo, difatti questo è il secondo concorso a cui partecipo. Ho sfilato per atelier e ho lavorato per un’ agenzia di moda. Mi appassiona molto il cinema. L’eleganza e il portamento sono i requisiti necessari per partecipare al concorso. Allo stato attuale mi sto dedicando agli studi universitari ma mi piacerebbe far parte del campo della moda e dello spettacolo che per il momento resta un hobby».

La vincitrice nella categoria Junior- Miss è stata, invece, la studentessa di sedici anni Martina D, che sebbene la sua giovane età ha dimostrato un fascino raffinato: «La sfilata per me è stata una scommessa che con il tempo si è trasformata in una vera e propria passione. Sono rimasta stupita della vittoria a mio parere inaspettata» – ha continuato la vincitrice – « E’ stata un’esperienza emozionante che si realizza attraverso quella tensione prima di salire sulla passerella; porterò sempre con me questo ricordo che mi ha insegnato a non rinunciare mai ai sogni, perché attraverso l’impegno si raggiunge sempre ciò che si desidera. I sacrifici prima o poi vengono ripagati».