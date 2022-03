“Inconcepibile mancato collegamento ferroviario tra Avellino e stazioni Tav”

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del consigliere regionale Vincenzo Ciampi (M5s).

«È assolutamente inconcepibile che un capoluogo di provincia come Avellino non venga dotato di un collegamento su ferro con la stazione di Napoli e con i terminal dell’Alta Velocità. Ed è paradossale che, sulla base dell’attuale pianificazione, sia prevista una stazione nel comune di Grottaminarda, mentre per Avellino non è in programma alcun collegamento”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, che sulla questione ha depositato un’interrogazione alla giunta regionale. “Ritengo che l’attuale situazione dei collegamenti regionali, oltre che svantaggiare i pendolari delle aree interne verso il capoluogo di regione e le altre stazioni Tav, sia ostativa al rinnovo dell’accordo quadro con Ferrovie dello Stato. Dalla giunta – scrive Ciampi nell’interrogazione a sua prima firma – chiedo di sapere se, in vista dell’autorizzazione al rinnovo dell’accordo quadro con l’Autorità di regolazione dei trasporti, sia stata totalmente vautata la possibilità di accesso per tutti i richiedenti (attuali e potenziali) al servizio, in particolare per quei territori delle aree interne già svantaggiate sotto il profilo dei servizi essenziali, a partire proprio dai trasporti pubblici. Inoltre, in vista dei lavori di ammodernamento della linea Benevento-Avellino-Salerno, chiedo alla giunta di spiegare le ragioni del mancato incremento dell’offerta. Non possiamo consentire che in Campania esistano territori e cittadini di serie A e serie B».