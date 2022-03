L'evento avverrà venerdì 8 aprile alle 18 presso il Circolo della Stampa

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa:

“Venerdì 8 aprile alle 18,00 presso il Circolo della Stampa di Avellino si terrà la presentazione letteraria del romanzo storico Dominus, il codice del destino di Eleonora Davide. A relazionare sul libro saranno: Giovanna della Bella, studiosa di storia locale e Fiorentino Vecchiarelli, presidente dell’Accademia dei Dogliosi di Avellino. Paolo De Vito darà lettura di alcuni brani del romanzo. Presenterà la serata il giornalista Gianluca Amatucci. Sarà presente l’autrice.

Dominus, il codice del destino

A.D. 1116. Tempi duri per la Chiesa. Cesare e Dio sarebbero potuti tornare al proprio posto ma, purtroppo, la guerra per le investiture non finirà presto.

Il Normanno, signore di Monte Forte, fa sua la causa del Papa, mentre un misterioso manoscritto getta l’ombra minacciosa di una maledizione sul Castello. Solo il prescelto potrà risolvere l’antico mistero e compiere un’azione che cambierà per sempre la Storia.

Il secondo episodio della Saga del Normanno si apre nel monastero benedettino femminile di S.S. Salvatore del Goleto molti anni dopo…

Eleonora Davide

Napoletana, giornalista e geologa e laureata in discipline storico-musicali, dirige la testata giornalistica online WWWITALIA (www.wwwitalia.eu). Ha pubblicato con Rossoquadro i due romanzi storici Il Normanno (2019) e Dominus, il codice del destino (2021) dando vita alla Saga del Normanno. Nel 2020 ha pubblicato il romanzo storico Il Fiore del Carso.

L’incontro avverrà in ottemperanza alle disposizioni anti-Covid.”