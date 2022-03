Un'autovettura è sbandata ed è finita contro le pareti del tunnel

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la scorsa notte sono stati impegnati in due interventi per altrettanti incidenti stradali. Il primo si è verificato subito dopo l’una, sul raccordo autostradale Avellino Salerno, sotto alla galleria del monte Pergola, al Km. 20,400 in direzione Avellino, dove un’autovettura è sbandata ed è finita contro le pareti del tunnel.

Alla guida del veicolo un ragazzo il quale è stato trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. Durante le operazioni di soccorso la corsia in direzione Avellino è rimasta chiusa.