SS Ofantina, auto sbanda e si ribalta

La donna alla guida non ha subito grosse conseguenze

La squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di via Zigarelli, questa mattina intorno alle sei, è intervenuta sulla SS 7 Ofantina, nel territorio del comune di Parolise, dove un’autovettura con alla guida una signora è sbandata uscendo fuori strada e ribaltandosi.

Per fortuna la donna non ha subito grosse conseguenze tanto da non essere neanche trasportata in ospedale. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.