Cioffi "Pensiamo sia necessario, che in questa città, ci sia uno spazio sociale"

Oggi 26 Marzo, alle 17.30 si inaugurerà la nuova sede dell’associazione Avionica in Via Colombo 16, associazione che ha la mission di divenire un luogo di eventi e di musica, di socialità e cultura, di partecipazione ed impegno.

Precedentemente Avionica operava presso la struttura comunale del Casino del Principe, ma a causa di varie vicissitudini ha dovuto lasciare quest’ultima, per poi riprendere, da oggi, il suo operato in questa nuova sede di Via Colombo.

Questa mattina siamo stati in anteprima nella nuova sede e abbiamo raccolto le parole del presidente di Avionica APS (Associazione di Promozione Sociale), Luca Cioffi, che ha dichiarato «Siamo molto contenti di riuscire a ripartire. Dobbiamo ringraziare tante persone che ci hanno sostenuto, tramite il crowdfunding, tramite le donazioni, tantissimi attivisti che hanno messo a disposizione il loro tempo affinché questo posto riuscisse ad aprire. Questo è un posto anche storico della città, qui ci sono stati gli archivi, poi ci sono stati parecchi locali, è divenuto anche una sala scommesse, e adesso torna ad essere un luogo di socialità.

Dopo l’esperienza del Casino del Principe pensavamo fosse necessario, che in questa città, ci fosse uno spazio sociale. Questo è un circolo ARCI, non bar o un locale, ma un circolo culturale in cui riunirsi. In città gli unici posti in cui incontrarsi sono bar e locali, alcuni dei quali fanno anche un ottimo lavoro dal punto di vista culturale, però è assurdo che non ci sia un posto in cui potersi riunire e poter organizzare un convegno, che non sia un luogo di consumo.

Con il Casino del Principe ancora chiuso e con gli stati generali delle politiche giovanili che ancora non sono partiti, abbiamo sentito la necessità di ripartire per non disperdere tutte quelle energie che si erano attivate attorno al Casino del Principe. Lì avevamo capito che, in realtà in questa città, ci sono tantissime energie che, se avessero delle porte aperte, potrebbero esprimersi.

Questo è quello che in qualche modo vogliamo costruire. Oggi alle 17.30 apriamo, ci sarà un microfono aperto per far portare idee, riflessioni, sensazioni ed emozioni riferite a questo percorso che è ancora una pagina bianca tutta da scrivere.»