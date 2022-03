"Per l’impegno profuso e diffuso nel tempo a favore dello Sport e soprattutto a favore delle persone con disabilità"

Riceviamo e pubblichiamo la nota del M.I.D. Coordinamento Regione Campania sottoscritta dal Coordinatore Campania Giovanni Esposito

Avellino – “Il Coordinatore Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito in rappresentanza del Coordinamento Regione Campania, con questo comunicato stampa, intende esprimere nel ringraziare il Prof. Giuseppe Saviano delegato provinciale del Coni Avellino, pieno apprezzamento e gratitudine per l’impegno profuso e diffuso nel tempo a favore dello Sport e soprattutto a favore delle persone con disabilità”.

“Proprio nell’evidenziare, l’impegno profuso e diffuso del Prof. Saviano alla guida come delegato provinciale del Coni Avellino, mi ha colpito molto una sua ultima riflessione sulla condizione dell’essere diversamente abile, una riflessione che dovrebbe essere non solo da testimonianza ma anche da insegnamento per tutti, difatti la persona con disabilità e qui ci troviamo in un fronte comune per il professore non è altro che una persona come tutti solo con qualche difficoltà e problematica in più e va integrato in ogni aspetto e ambito della vita.

“Tra il Coordinatore Giovanni Esposito e il delegato provinciale del Coni Avellino, intercorre ormai un’amicizia reciproca storica, oltre che una proficua collaborazione attiva che ogni anno si registra nell’organizzazione di Avellino Oltre Lo Sport giunta a Dicembre alla 4 Edizione in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità che ha come chiave il messaggio forte che si intende lanciare, ovvero che la disabilità è tutti i giorni e che tutti i diritti in un’ottica di pari opportunità devono essere garantiti, manifestazione che ha visto il patrocinio morale dei comuni di Avellino, Mercogliano e Atripalda”.

“Posso in’ ultimo affermare e riconoscere anche la nostra partecipazione all’iniziativa Sport Days dove ogni anno il M.I.D. riceve proprio dal professore invito ad aderire e partecipare. Il M.I.D. Movimento Italiano Disabili infine vuole essere un canale di comunicazione e di dialogo tra il cittadino specialmente con disabilità , anzianità o in situazione di svantaggio sotto ogni forma e le istituzioni”.