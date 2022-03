Lo annuncia il Commissario per l'Agricoltura Janusz Wojciechowski

Oggi il Commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski ha annunciato l’apertura delle candidature per la prima edizione dei premi dell’UE per la produzione biologica insieme ai co-organizzatori dei premi, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato europeo delle regioni, il Copa-Cogeca e l’IFOAM Organics Europe.

I premi, un evento senza precedenti a livello dell’UE, sensibilizzeranno il grande pubblico in merito alla produzione biologica e ai vantaggi che ne derivano mettendo in primo piano progetti innovativi e sostenibili.

Aprendo l’evento inaugurale di questa mattina, il Commissario Wojciechowski ha dichiarato: “L’anno scorso, nel contesto del piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica, abbiamo annunciato l’istituzione di questi premi. Oggi sono una realtà. Insieme ai co-organizzatori dei premi dell’UE per la produzione biologica, attendo con interesse di vedere l’ampia gamma di progetti che mostreranno il ruolo di guida dell’Unione europea nel settore dell’agricoltura biologica. Siamo sulla strada giusta, ma possiamo fare meglio, in termini sia di produzione sia di consumo. La produzione biologica ha il potenziale di rendere i nostri sistemi alimentari più resilienti e sostenibili”.

Saranno assegnati otto premi nell’ambito di sette categorie, tra cui: miglior coltivatrice e miglior coltivatore biologici, migliore regione biologica, migliore città biologica, miglior biodistretto biologico, migliore PMI biologica, miglior dettagliante di alimenti biologici e miglior ristorante biologico.

Il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Copa-Cogeca e l’IFOAM Organics Europe gestiranno le singole categorie e il Consiglio e il Parlamento saranno pienamente coinvolti nel processo di valutazione, rendendo il premio un vero e proprio progetto cooperativo europeo.

Il periodo di presentazione delle candidature si apre il 25 marzo e termina l’8 giugno. La cerimonia di premiazione si terrà il 23 settembre 2022 in occasione della giornata europea della produzione biologica. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata ai premi dell’UE per la produzione biologica.