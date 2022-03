36enne di Forino arrestato

La lotta allo spaccio di stupefacenti in Irpinia, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare stupefacenti.

In tale contesto, un’altra attività è stata eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Solofra che ieri hanno tratto in arresto un 36enne di Forino per il reato di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era impegnata in un normale servizio di controllo nell’abitato di Montoro, quando ha intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura in transito.

L’atteggiamento sospetto manifestato dall’automobilista ha indotto i militari ad approfondire le verifiche e, all’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, sotto al sedile è stato rinvenuto un involucro contenente 10 grammi di cocaina.

Il 36enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Giudice per essere giudicato con rito direttissimo.

La droga è stata sottoposta a sequestro.