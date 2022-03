In collaborazione con l’Associazione di Cultura Volontariato "E. Aprea" e la Cooperativa Sociale "Oltre L’Orizzonte"

Riceviamo e pubblichiamo la nota gruppo “Biancoverdi Insuper…Abili APS”.

“Il gruppo “Biancoverdi Insuper…Abili APS”, l’Associazione di Cultura Volontariato “E. Aprea” e La Cooperativa Sociale “Oltre L’Orizzonte” di Atripalda sinergicamente, in collaborazione tutti insieme, in una mattinata all’insegna dell’inclusione a favore della disabilità, in una lezione di musicoterapia guidata dal Musicoterapista Carmine Alvino Operatore del Centro Aprea.

Volontari e utenti di entrambe le Associazioni, questa mattina, attraverso esercizi di guida alla musicoterapia, si sono potuti cimentare infatti in un esercizio di rilassamento mente e corpo accompagnato da musica di sottofondo acquisendo nuove potenzialità, elementi che il corpo può esprimere in libertà.

Contenti i giovani ragazzi iscritti, le Associazioni al termine della lezione si sono lasciate con l’intento e la volontà di inserire nelle loro attività con cadenza settimanale l’appuntamento con la musicoterapia.

Infine, le Associazioni, su fronte comune, invitano tutti i cittadini con disabilità a conoscere e aderire alle associazioni e alle proposte anche solo per vivere momenti di felicità, di condivisione e partecipazione alle attività che le stesse si ripropongono di rivolgere alla comunità“.