Il Comune di Solofra, tramite avviso, comunica che:

Proseguono i lavori relativi al programma del taglio del verde e gli interventi di manutenzione straordinaria degli alberi di piccolo, medio ed alto fusto su tutto il territorio comunale.

Le operazioni di natura straordinaria, determinate dall’Area Tecnica del Comune di Solofra in sinergia con l’Ufficio Ambiente, iniziate nel 2021, seguono la relazione agronomica relativa al censimento quantitativo e la verifica dei sintomi e dei danni degli alberi.

La verifica, effettuata con la consulenza agronomica di esperti professionisti, è stata effettuata mediante il metodo VTA (“Visual Tree Assessment”) che fornisce indicazioni sugli interventi manutentivi necessari al conferimento di un maggiore decoro urbano e delle essenziali condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Così come programmato gli alberi che negli anni, con questa Amministrazione, sono stati sottoposti a diversi interventi di recupero e che purtroppo presentano rischi per la privata e pubblica incolumità saranno sostituiti mediante nuova piantumazione.

Le attività, ricadenti sui due viali principali del centro storico, sono state autorizzate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Avellino e Salerno.

L’abbattimento di alberi anche di alto fusto avverrà in perfetta sicurezza, l’impiego di attrezzatura specifica per questi interventi e la tecnica acquisita nel corso degli anni, permette di “smontare” un albero pezzo per pezzo, calando a terra i pezzi di tronco eliminando del tutto i rischi per cose o persone.

Oltre all’abbattimento degli alberi di qualsiasi tipo e altezza, sarà effettuata la trivellazione ceppaie con trivella cavaceppi, specifica per deceppare in aiuole contornate da muretti, superfici in porfido o bituminose.