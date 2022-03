Le dichiarazioni del Sottosegretario all'Interno con riferimento al vertiginoso aumento del prezzo del carburante e non solo

Avellino - Stamattina, presso il Centro Anziani di Via Annarumma, impegnato da giorni in attività di raccolta di beni di prima necessità destinati al popolo ucraino, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Carlo Sibilia, oltre a consegnare un carico di materiali sanitari, ha colto l’occasione per discutere in merito all’ingente aumento dei prezzi di carburante e materie prime.

«Questa speculazione sui prezzi della benzina è cominciata prima del conflitto. Il Governo, infatti, era già impegnato nella realizzazione di misure affinchè si potessero calmierare questi costi, soprattutto per le famiglie e per le imprese - ha dichiarato Sibilia – Abbiamo investito sette miliardi nel decreto energia e continueremo ancora. Mi auguro che si fermi questa speculazione. Le accise sulla benzina incidono molto su quello che è l’aspetto economico del nostro paese. Ci sono delle interlocuzioni in Europa per aumentare il suo potere d’acquisto. Stiamo facendo un’operazione che riduce la dipendenza dalla Russia».

«Una delle questioni fondamentali è legata all’importazione di alcune materie prime, ad esempio l’olio di girasole viene utilizzato dalle industrie e dalle famiglie e sta subendo dei picchi altissimi. Molti prodotti arrivano all’Ucraina, ma su molti altri derivati credo che sia necessario consultare l’osservatorio dei prezzi, verificare laddove c’è la speculazione e dove poi si innestano le difficoltà» – ha concluso il Sottosegretario.