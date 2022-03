Festa: "Accoglierli è stato un vero piacere e guardare i loro volti finalmente sereni ci ha riempito il cuore di gioia"

Avellino – È giunto ieri sera a destinazione il pullman con 36 profughi ucraini in fuga dall’orrore della guerra. Alcuni di loro, donne e bambini, sono stati accolti da Avellino. In piazza Kennedy, all’arrivo, presente anche il sindaco di Avellino che ha personalmente dato il Benvenuto ai rifugiati, pronti, finalmente, a raggiungere amici e familiari.

Un’iniziativa resa possibile da “Nuova Dimensione”, “Vera Avellino”, dalla comunità degli ucraini irpini, dalla solidarietà della comunità avellinese, del mondo associativo e imprenditoriale e dal lodevole contributo dell’assessore alle politiche giovanili e al patrimonio per il Comune di Avellino, Stefano Luongo che, dopo più di quattro mila chilometri percorsi in pullman da Avellino a Przemysl ha potuto consegnare i beni di prima necessità raccolti per il popolo ucraino ed aiutare 36 persone a raggiungere amici e familiari residenti in Campania.

«Qui si toccano con mano le conseguenze della guerra. Qui le persone scappano, cercando rifugio e speranza in qualcuno o qualcosa. Quel qualcosa, quel qualcuno, quel barlume di speranza, abbiamo provato a esserlo noi delle associazioni Vera Avellino e Nuova Dimensione» – ha scritto l’assessore sulla sua pagina Facebook.

« Ho deciso di venire personalmente qui per dare un contributo concreto rispetto a ciò che sta accadendo. Un pullman stracolmo di beni di prima necessità, riempito grazie alla solidarietà della comunità avellinese. I pacchi li abbiamo consegnati a Kozy, che saprà come distribuirli al meglio alle persone che ne hanno bisogno. A Cracovia e Przemysl, invece, c’erano ad attenderci 36 persone, donne e bambini, che strapperemo alla meschinità della guerra e del dolore. Tutti loro troveranno l’ospitalità dei loro familiari e amici residenti in Campania. Ciò è stato possibile solo grazie alla rete di solidarietà e al contributo del mondo associativo e imprenditoriale che hanno mostrato estrema sensibilità: Rossetti Bus, MAC, US Avellino 1912, Cosmopol, Società Giordano e tanti altri amici. Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno» – ha concluso.