L’Istituto Agrario “Francesco De Sanctis” luogo simbolo del progetto di valorizzazione del MiC e della Soprintendenza ABAP

Avellino – Territorio, sapere e istruzione nella Giornata Nazionale del Paesaggio che si terrà questo lunedì (14 marzo) presso l’Istituto Agrario “Francesco De Sanctis” di Avellino.

L’evento è programmato nell’ambito del progetto di studio e di valorizzazione della produzione vinicola, del paesaggio culturale e del patrimonio sociale della provincia di Avellino, e organizzato dalla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino – settore demoetnoantropologico e beni immateriali -, in collaborazione con l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale-MiC e con la Scuola Enologica De Sanctis di Avellino.

Per l’iniziativa, l’istituto è stato scelto come simbolo della Giornata Nazionale del Paesaggio, grazie alla presenza dei beni materiali e immateriali presenti nell’edificio di via Tuoro Cappuccini, e innestati nella tradizione del territorio locale e regionale. Dal 1879, l’Istituto Agrario “Francesco De Sanctis” di Avellino continua a garantire una formazione specializzante nel settore agroalimentare nella Campania, regione naturalmente e predisposta, per caratteristiche ampelografiche e geografiche, e nel settore dell’agroalimentare.

In occasione della Giornata del Paesaggio saranno visitati i luoghi della Scuola Enologica di Avellino. Nel tour saranno visitati i vigneti sovrastanti il centro storico della città, il parco della Rimembranze, le cantine storiche e la biblioteca “Rocco Cassano”. Nella manifestazione, sarà attivato un percorso di partecipazione rivolta alle aziende vinicole locali, finalizzato alla creazione di un archivio della memoria legato alla produzione vinicola in provincia di Avellino.

A guidare la visita nei luoghi simbolo della scuola ci sarà il dirigente scolastico ing. Pietro Caterini, il direttore dell’Azienda Agraria ed Enologica “Francesco De Sanctis” prof. Fabrizio Scotto di Vetta sostenuto dal contributo video di Felice Santulli, studente dell’Università degli Studi di Salerno e tirocinante presso la Soprintendenza. Il materiale visivo sarà pubblicato e messo a disposizione sui social, sul web e sulla piattaforma digitale ufficiale della Soprintendenza e del MiC e nel Geoportale della Cultura Alimentare dell’Istituto Centrale per il Patrimonio immateriale ai fini della promozione e valorizzazione della produzione del vino in Irpinia.