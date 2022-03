Il ricavato dalla vendita sarà devoluto interamente a pazienti oncologici indigenti

Questa mattina, presso la sala riunioni “Costantino Mazzeo” della Città ospedaliera, è stato presentato “…e la notte passerà”, il nuovo album degli “Effetti collaterali”, il gruppo musicale composto in gran parte da medici dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, e il cui ricavato dalla vendita del CD, che contiene brani inediti scritti da Cesare Gridelli, Direttore dell’Unità operativa di Oncologia Medica, sarà devoluto interamente a pazienti oncologici indigenti, attraverso l’Associazione BabbaalRum, onlus che da anni porta avanti iniziative di solidarietà.

Hanno partecipato alla presentazione dell’album i componenti degli “Effetti collaterali” (Cesare Gridelli: chitarre e ukulele, Giovanni De Chiara: voce e chitarre, Giancarlo Farese: batteria, Luigi Monaco: tastiere, Grazia Prillo: voce, e Tonino Spinelli: basso), il presidente dell’Associazione Babbaalrum, Carmine Tirri, e il musicista Nico D’Alessio, che ha collaborato alla realizzazione del progetto.

Il disco nasce appunto dalla sinergia tra Cesare Gridelli e gli Effetti Collaterali, l’Associazione onlus Babbaalrum presieduta da Carmine Tirri, e Nico D’Alessio, i quali, attraverso la musica, intendono arrivare al cuore di tutti. Il progetto è stato ideato e prodotto gratuitamente dal musicista Nico D’Alessio che collabora da diversi anni con Cesare Gridelli agli arrangiamenti dei suoi brani inediti, tra cui quelli presenti in questo CD. Nico D’Alessio tra l’altro è impegnato da diversi anni come promotore e organizzatore di eventi solidali.

I brani del CD “…e la notte passerà” affrontano diverse problematiche: dall’amore al rapporto tra padre e figli, alle avversità della vita. Il messaggio finale è sempre di speranza, parafrasando il concetto di “eduardiana” memoria “adda passà a nuttata”. I brani, tutti inediti con testo e musica di Cesare Gridelli, sono:

Lassù tra gli angeli

E tutto poi cambierà

Il film della vita

Rimanere per sognare

E la notte passerà

Scopo del progetto “…e la notte passerà” è raccogliere, con le vendite del CD, fondi da destinare interamente a pazienti oncologici indigenti attraverso l’Associazione BabbaalRum, che ha finanziato la stampa e il missaggio dell’album.

Inoltre, alla registrazione del disco, sono intervenuti gratuitamente anche i seguenti professionisti d’eccezione:

Giuseppe D’Alessio al basso, Lorenzo Petruzziello alla batteria, Marco Borsatti mastering, e il già citato Nico D’Alessio con chitarre, tastiere, programmazione, arrangiamenti e riprese audio (01 dicembre 2021 presso Musica Dentro Akademi in Solofra).

Il compito di presentare il lavoro svolto è stato del Direttore dell’Unità operativa di Oncologia Medica, Cesare Gridelli, che ha dichiarato «L’idea di questi brani è nata per aiutare i pazienti oncologici poveri. Brani realizzati in collaborazione con Nico D’Alessio, con cui avevamo già collaborato, ideatore e produttore di questo progetto e che ha fatto tutto il lavoro strumentale essendo un chitarrista di alto livello, e con l’aiuto di tanti musicisti che ci hanno permesso di realizzare l’album in modo gratuito. Quindi tutti i ricavati che entreranno dalle vendite di questo CD andranno all’associazione BabbaalRum.

Inoltre torneremo anche dal vivo, il 22 aprile a Bagnoli per il primo concerto post covid. E poi il 31 luglio andremo anche a Roma, dove saremo premiati e suoneremo all’interno del villaggio della musica.

Questi pezzi, insieme agli altri pezzi di Luigi Monaco che non siamo riusciti ad inserire, sono frutto del lavoro duro svolto durante il lockdown con Nicola, già incisi e registrati con quest’ultimo. Abbiamo semplicemente dovuto limare e sostituire alcune cose, cosa che ci ha permesso di fare un lavoro a distanza. Brani che abbiamo già suonato ai nostri concerti, ma che adesso sono utilizzati per uno scopo a fin di bene, oltre che per il nostro svago.

Infine, già Domani mattina Radio Punto Nuovo diffonderà alcune tracce e voglio ringraziare chiunque ci stia dando una mano a diffondere tale iniziativa.»

A presentare il gruppo musicale degli “Effetti collaterali”, è stato invece Giovanni de Chiara (voce e chitarre), che ha aggiunto «Gli “Effetti collaterali” sono nati nel 2001, insieme a Giancarlo Farese, il nostro batterista e Luigi Monaco, che è il nostro tastierista. Era una passione che condividevamo da ragazzi, l’abbiamo ripresa, ci siamo incontrati, e poi negli anni si sono aggiunti a noi Tonino Spinelli, Cesare Gridelli e Grazia Prillo, arricchendoci e arrivando così ad una formazione in sei. Facciamo questo con grande passione e nei ritagli di tempo che ci sono concessi, cercando di farlo al meglio e soprattutto facendo qualcosa di buono, di beneficenza. E BabbaalRum, tra le varie associazioni che ci sono, è tra le più vicine alla gente e fa delle cose eccezionali, e anche per questo ospedale ha realizzato dei progetti importanti e di cui veramente siamo grati.»

A parlare, in seguito, è stato il musicista Nico D’Alessio, ideatore e produttore del progetto «Ringrazio gli “Effetti collaterali” per avermi dato fiducia. Io ho avuto poi la collaborazione di esimi musicisti e professionisti importanti, come Marco Borsatti, Giuseppe D’Alessio e Lorenzo Petruzziello, che ci hanno donato le loro competenze, riuscendo così a confezionare il tutto con grande gioia.»

Infine, come segno di supporto da parte della direzione strategica dell’Azienda ospedaliera, è intervenuto anche Germano Perito, direttore amministrativo, che ha espresso «L’amministrazione e la direzione strategica vogliono dare il loro supporto a coloro i quali ci supportano ogni giorno, quotidianamente nelle attività svolte in tutto questo periodo. Fa piacere sentire che a luglio si riparte con l’attività musicale, una forma di ripresa per tutti. Quindi la direzione vuole solo esprimere un ringraziamento all’attività che viene svolta dall’associazione e da i professionisti, che non sono solo professionisti sul campo, ma anche nell’ambito dell’attività musicale. Quindi grazie a loro e in bocca al lupo per le attività future.»

Per Donazioni BabbaAlRum: IBAN: IT190 05387 15100 00000 1269865 B.P.E.R. banca Avellino. Per il 5 x 1000: c.f. 9206183064