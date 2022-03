Avellino – Caffeoveggenza, installazione “No War No” dell’artista Cosimino Panza

Il creatore dell'opera vuole far riflettere sulla guerra e le sue dinamiche dirette ed indirette

“Collocata l’installazione “No War No” davanti al bar filosofico, Caffeoveggenza, sito in via Brigata Avellino 192 ad Avellino. L’opera dell’artista internazionale, Cosimino Panza, già premiato a livello nazionale ed internazionale, vuole far riflettere sulla guerra e le sue dinamiche dirette ed indirette, i cui danni, spesso irreparabili, colpiscono trasversalmente tutto il mondo. L’installazione, composta da una pedana e dai dei sacchi di sabbia, di quelli che si pongono a tutelarsi dai proiettili, recano la scritta, per ogni sacco, “No War No”.

“Voglio, per certi versi – asserisce il suo creatore – “generare protezione e sicurezza”, salvaguardare il nostro modo di vivere, le nostre sicurezze”.

Con questa installazione continua la divulgazione dell’arte da parte del bar Caffeoveggenza, il cui titolare, Maurizio Caso Panza, vuole, attraverso l’arte, comunicare il bello, invitare alla riflessione. All’interno del bar, in apposita galleria, è in esposizione una ricercata selezione di opere dell’artista Tonino Dionizio, che, attraverso i chiaroscuri, trasmette le dinamiche del nostro tempo, proiettate all’essere positivi“.